بعد غياب لسنوات.. «مطار بنينا» يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية الأردنية

استقبل مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، أولى رحلات الخطوط الملكية الأردنية بعد غياب دام لسنوات، في خطوة هامة لتعزيز التواصل بين ليبيا والأردن.

وشهد المطار مراسم استقبال رسمي للوفد الأردني، حيث شاركت في الاحتفالية شخصيات عامة بارزة، من بينها رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الطيران المدني، ورؤساء ومديري محطات شركات الطيران، ومديري الإدارات بمطار بنينا، ورؤساء الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ.

ضم الوفد الأردني مدير عام شركة الخطوط الملكية الأردنية، ومسؤول المستشفيات الخاصة بدولة الأردن نائل المصالحة، وعدد من مسؤولي الطيران الأردني.

وتمثل الخطوة إعادة ربط مدينة بنغازي بالعالم الخارجي، مما يعزز التواصل التجاري والثقافي، ويساهم في تنشيط الحركة السياحية، وبداية لمرحلة جديدة من التعاون والتواصل بين البلدين.