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بعد فتح بوابته الرئيسية.. القصر الرئاسي في عدن يتعرض للسرقة

عين ليبيا | آخر تحديث: 22 أغسطس 2019 - 11:50
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تسببت مغادرة أفراد الحراسة في فراغ ببوابة القصر والحواجز الأمنية ما شجع مواطنين على دخوله. [إنترنت]
أكدت مصادر مُطلعة أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي فتحت أبواب قصر معاشيق في كريتر، أمام النهب والسلب.

حيث أفادت المصادر لواكالة الاناضول التركية أنه شوهد العشرات يدخلون إلى مباني القصر وساحاته ويخرجون محملين بما تم نهبه من محتويات القصر وأثاثه، وذلك بعد فتح البوابة الخارجية للقصر قبل حلول المساء من قبل مسلحين.

كما تحدثت مصادر أخرى عن انسحاب مفاجئ لما تبقى من أفراد الحراسة الرئاسية ظهر الأمس على خلفية تذمرهم من تأخر رواتبهم.

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هذا وتسببت مغادرة أفراد الحراسة في فراغ ببوابة القصر والحواجز الأمنية ما شجع مواطنين على دخوله..

في سياق مُتصل تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمواطنين في محيط القصر بعد خروجهم منه محملين ببعض محتوياته.

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