بعد فحص أطنان من النفايات..زوجان يعثران على “كنزهما المفقود

وأشارت شبكة 9 News الأسترالية، إلى أن الزوجين اللذين لم يكشفها هويتهما ، كانا يجددا منزلهما الواقع في ضاحية “مالفرن” بملبورن، وألقيا عن طريق الخطأ بالخواتم الماسية في القمامة.

وعقب اكتشافهما للخطأ الفادح، أسرع الزوجان إلى محطة ستونينغتون لنقل القمامة، وشرحا للموظفين العاملين في المنشأة مشكلتهما.

وتجاوب العاملون في المحطة مع الزوجين، وقاموا بفحص ما يصل وزنه إلى 30 طنا من النفايات، ليعثروا في نهاية المطاف على الخواتم في كيس للقمامة، ألقاه الزوجان في الحاوية القريبة من منزلهما.