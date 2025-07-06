بعد فراره إلى مصراتة.. القبض على مطلوب بواقعة قتل في طرابلس

أعلن جهاز المباحث الجنائية، اليوم الأحد، القبض على مطلوب في واقعة قتل بالعاصمة طرابلس وذلك بعد فراره إلى مدينة مصراتة.

وبحسب بلاغ للجهاز، فإن ذلك جاء على تعليمات رئيس جهاز المباحث الجنائية لواء محمود عاشور العجيلي بشأن البحث والتحري وضبط المدعو(ر.س.م) 1982م طرابلس المطلوب بواقعة قتل ضمن اختصاص دائرة مركز شرطة عين زارة.

وفي إطار التنسيق مع مكتب المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكن عناصر مكتب التحري بفرع جهاز المباحث الجنائية الوسطى من ضبط المعني أثناء إختبائه بمدينة مصراته محاولا الفرار من قبضة العدالة.

وتم إحالة المتهم إلى الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه.