بعد فرز 99% من الأصوات.. المنافسة تحتدم في رئاسيات تركيا وتوقعات بجولة إعادة

أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية بعد فرز 99.37% من الأصوات، حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 49.42% من الأصوات في انتخابات الرئاسة.

زحصل منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو على 44.95%، بينما تحصل المرشح سنان أوغان على 5.20%، وفق أحدث بيانات نشرتها وكالة الأناضول.

وللفوز في الانتخابات الرئاسية، يجب أن يحصل أحد المرشحين الرئيسيين على أكثر من 50% من الأصوات، والنتائج المعلن عنها تفتح الطريق أمام جولة ثانية في 28 مايو.

وإذا كانت الحال كذلك، فستكون سابقة في تاريخ الجمهورية التركية الحديثة، حيث بلغت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التركية 88.75% في الداخل و51.92% في الخارج.

وقد أغلقت مراكز الاقتراع الساعة الخامسة مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي وبدأ فرز الأصوات بعد ذلك مباشرة، في حين يتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو سير العملية من العاصمة أنقرة.

ويتنافس على منصب الرئاسة كل من الرئيس التركي مرشح تحالف «الجمهور» رجب طيب أردوغان الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية وأخيرة بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، ومرشح تحالف «الشعب» وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.