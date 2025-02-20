بعد فرضه الرسوم.. هل يتودد «ترمب» لـ«الصين»؟

بعد أن فرض اعتبارا من مطلع فبراير الجاري رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على كلّ واردات بلاده من البضائع الصينية، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّه من “الممكن” التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، قال ترامب: “أبرمت في 2020 اتفاقية تجارية عظيمة مع الصين، وأنّ التوصّل إلى معاهدة جديدة اليوم أمر “ممكن”.

وكانت الصين “ردت على فرض الرسوم الجمركية عليها بالمثل، وقدمت شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد واشنطن، واتهمت بكين واشنطن بالتسبب في “صدمات عبر فرض رسوم جمركية” من شأنها أن تقلب نظام التجارة العالمية”.

وقال مبعوث الصين لدى منظمة التجارة العالمية لي تشنغجانغ: “هذه الصدمات الجمركية تزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتعطل التجارة العالمية، وتثير مخاطر ارتفاع التضخم المحلي، وتشوهات السوق، أو حتى الركود العالمي”، وأضاف “الأسوأ من ذلك، أن التصرفات الأحادية الأميركية تهدد بقلب نظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد”.