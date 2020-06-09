بعد فشل الحلول العسكرية.. مصر والإمارات تسعيان لفتح جبهة إعلامية ضد «الوفاق»

أفادت مصادر إعلامية واستخباراتية، بأن حملة إعلامية وُصِفت بـ”الشرسة”، ستُشن ضد قوات عملية بركان الغضب وحكومة الوفاق الوطني.

وبحسب المصادر، فإن هذه الحملة ستكون بقيادة مصرية وإماراتية.

يأتي ذبك بعد الهزائم المتتالية التي مُنيت بها قوات حفتر وطردهم ودحرهم من كامل المنطقة الغربية.

وأشارت المصادر إلى أن الحملة ستكون ممنهجة وغزيرة عبر كل الوسائل وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

وستقوم الحملة بنشر أخبار مفتعلة ومكذوبة تبث الفتنة، ونشر مقاطع فيديو مفبركة وممنتجة، وستكون هنالك صفحات وحسابات تتظاهر بدعم قوات بركان الغضب لنشر أخبار مضللة، بحسب المصادر.

ونوهت المصادر بأن كل ما سيتم نشره هو مجرد كلام وصور لا علاقة لها بالواقع، وطالبت بتجاهل هذه الأخبار وعدم المساعدة في نشرها، وعدم الانجرار وراء الشائعات.