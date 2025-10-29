بعد فشل جولة إسطنبول.. توقف الحوار بين أفغانستان وباكستان

أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله طرار، اليوم الأربعاء، أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إسلام آباد وكابول، التي عُقدت في مدينة إسطنبول التركية، قد فشلت في التوصل إلى أي حل عملي، وسط تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية على الحدود بين البلدين.

وقال طرار، في تصريحات رسمية، إن باكستان ستواصل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية مواطنيها من الإرهاب، مشيرًا إلى أن بلاده “تواصلت مرارًا مع حركة طالبان الأفغانية بشأن استمرار الهجمات الإرهابية عبر الحدود”، والتي وصفها بأنها “مدعومة من الهند وعملائها في المنطقة”، على حد قوله.

ووجّه الوزير الباكستاني شكره إلى قطر وتركيا على “جهودهما في تسهيل الحوار”، لكنه اتهم الجانب الأفغاني بـ”الانحراف المتكرر عن القضايا الجوهرية”، ما أدى إلى فشل المفاوضات.

وأوضحت المصادر الأفغانية والباكستانية أن البلدين اتفقا في وقت سابق، الثلاثاء، على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الدوحة في 19 اكتوبر لكن جولة ثانية من المحادثات في إسطنبول لم تتمكن من إيجاد أرضية مشتركة، وألقى كل طرف باللوم على الآخر في الفشل.

وأشار مصدر أمني باكستاني إلى أن طالبان الأفغانية لم ترغب في الالتزام بكبح جماح حركة طالبان الباكستانية، وهي جماعة مسلحة منفصلة تنفذ هجمات ضد باكستان من داخل أفغانستان.

وقال مصدر أفغاني مطلع على المحادثات إن النقاش انتهى بعد سجال متوتر بشأن هذه القضية، مضيفاً أن الجانب الأفغاني أكد عدم سيطرته على طالبان الباكستانية التي شنت هجمات على القوات الباكستانية في الأسابيع الأخيرة.

هذا وبدأت الاشتباكات في أكتوبر بعد غارات جوية نفذتها باكستان على العاصمة الأفغانية كابول وعدة مواقع أخرى مستهدفة زعيم طالبان الباكستانية، وردت طالبان بهجمات على مواقع عسكرية باكستانية على طول الحدود الممتدة لمسافة 2600 كيلومتر.