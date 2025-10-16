بعد فشل محاولة حجب الثقة.. الحكومة الفرنسية تتجاوز أول اختبار سياسي

نجحت الحكومة الفرنسية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في تجاوز أول اختبار سياسي صعب، بعد أن فشلت محاولة حجب الثقة التي قدمها اليسار المتشدد في الجمعية الوطنية.

وحصل اقتراح حجب الثقة على 271 صوتًا، أي أقل من العدد المطلوب لتمريره والمتمثل في 289 صوتًا، ما منح الحكومة فرصة للاستمرار، في وقت تمر فيه البلاد بإحدى أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود.

وجاء هذا التصويت بعد أن تعهد لوكورنو بتعليق الإصلاح المثير للجدل لنظام التقاعد، وهو ما ساعد في كسب دعم بعض النواب من اليسار، الذين كان من الممكن أن يميلوا إلى التصويت لصالح سحب الثقة.

وكان مشروع إصلاح التقاعد أحد أبرز أسباب الاحتجاجات الشعبية خلال الفترة الماضية، وسببًا رئيسيًا في تقلب مواقف عدد من الكتل البرلمانية تجاه الحكومة.

من جهة أخرى، قدّم حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف اقتراحًا منفصلًا لحجب الثقة، من المتوقع أن يُصوَّت عليه خلال الأيام المقبلة، مما يضع الحكومة أمام اختبار جديد لاستقرارها البرلماني والسياسي.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد فقط من إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، بقيادة لوكورنو، الذي أعيد تعيينه مؤخرًا من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتواجه الحكومة تحديات متصاعدة وسط انقسامات سياسية حادة واحتجاجات شعبية مستمرة.

ويبدو أن الطريق أمام الحكومة لا يزال محفوفًا بالتحديات، حيث تحاول تمرير أجندة إصلاحية في بيئة سياسية غير مستقرة، وبرلمان منقسم بشكل حاد بين اليسار واليمين المتطرف.