بعد فقدانها 480 ميجاوات من الغاز.. شركة الكهرباء تُخلي مسؤوليتها

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن فقد 480 ميجاوات بمحطات الزويتينة والسرير وشمال بنغازي بسبب استمرار نقص إمدادات الغاز.

وأخلت الشركة مسؤوليتها لعدم حصولها على كميات الغاز الكافية لتشغيل جميع الوحدات لأقصى حمولة لها نتيجة توقف المرحلة الثانية من حقل الفارغ التابع لشركة الواحة.

وكان المتحدث باسم شركة الكهرباء وئام التايب، قال إن القدرة الإنتاجية وصلت إلى 5600 ميغاوات بعد التغلب على العطل الفني الذي حدث في مليتة.

وذكر التايب في تصريح صحفي أنّ العجز في الشبكة يصل إلى حوالي 2500 ميغاوات حسب ظروف الاستهلاك وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بشكل عام.