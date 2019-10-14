بعد فوزه بانتخابات الرئاسة التونسية.. السراج يُهنئ قيس سعيد

اتصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أمس الأحد مع الرئيس المنتخب لتونس قيس سعيد حيث هنأه على ثقة الشعب التونسي وانتخابه رئيساً للبلاد.

وأشاد السراج بتمسك الشعب التونسي بالمسار الديموقراطي وبمبدأ التوافق، وحرصة على الاستقرار واستيعاب الاختلافات السياسية.

وعبّر أيضاً خلال المكالمة عن تطلعه لتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

من جهته قدو رئيس تونس المنتخب قيس سعيد الشكر للسراج، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين وتطلعه لزيارة ليبيا، وقائلاً في الوقت نفسه أن استقرار ليبيا هو استقرار لتونس، وإنه سيبذل كل الجهد من أجل أن يتحقق الأمن والسلام للشعب الليبي.