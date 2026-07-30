بعد فوزه برئاسة «المجلس الأعلى للدولة».. تكالة يتلقى تهاني عربية وإفريقية

تلقى الدكتور محمد تكالة تهاني من جهات عربية وإفريقية عقب انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ونيله ثقة أعضاء المجلس.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة أن رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي قدمت التهنئة للدكتور محمد تكالة بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، متمنية له التوفيق في أداء مهامه الجديدة.

كما هنأت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدكتور محمد تكالة بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، معربة عن تمنياتها له بالنجاح في قيادة المجلس خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت هذه التهاني عقب انتخاب المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء 29 يوليو، الدكتور محمد تكالة رئيسًا للمجلس خلال جلسة خصصت لانتخابات مكتب الرئاسة، عقدت في العاصمة طرابلس بحضور 138 عضوًا بعد اكتمال النصاب القانوني.

وأسفرت الجولة الثانية من التصويت على منصب رئيس المجلس عن فوز محمد تكالة بعد حصوله على 80 صوتًا، فيما انتُخب ناجي مختار نائبًا أول للرئيس بعد حصوله على 69 صوتًا، وعمر بوشاح نائبًا ثانيًا بعد حصوله على 66 صوتًا، وبلقاسم دبرز مقررًا للمجلس بعد حصوله على 70 صوتًا.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة أن العملية الانتخابية جرت وفق الإجراءات واللوائح المنظمة لعمل المجلس، ضمن الاستحقاق الدوري لتجديد مكتب الرئاسة، بهدف تعزيز أداء المجلس والاضطلاع بمسؤولياته الوطنية.

وأكد المجلس أن تجديد مكتب الرئاسة يأتي في إطار دعم جهوده المرتبطة بتهيئة الظروف لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، والمساهمة في تحقيق الاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي.