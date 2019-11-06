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بعد فوزه على جنك البلجيكي.. ليفربول يتصدر مجموعته ضمن دوري أبطال أوروبا

عين ليبيا | آخر تحديث: 6 نوفمبر 2019 - 12:26
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تصدر ليفربول بهذا الفوز المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط. [إنترنت]
استطاع نادي ليفربول من اقتناص صدارة المجموعة الخامسة، بفوزه على ضيفه جنك البلجيكي 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

حيث سجل هدفي ليفربول كل من الهولندي جورجينيو فينالدوم وأليكس أوكسليد تشامبرلين، فيما أحرز التنزاني مبوانا ساماتا هدف الضيوف الوحيد.

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وتصدر ليفربول بهذا الفوز المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، متفوقاً على نابولي الإيطالي بفارق نقطة، بعد تعادل الأخير (1-1) مع ريد بول سالزبورغ النمساوي الذي بدوره بات برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد جنك عند نقطة يتيمة في المركز الرابع والأخير.

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توفيق بن جميعة

نتمني للفريق مزيد التألق و الانتصارات

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