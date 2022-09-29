بعد فوز الحزب اليميني.. «قدور» يُعرب عن استعدادهم لاستئناف العلاقات مع إيطاليا

أعرب وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب حافظ قدور عن استعداد الحكومة لاستئناف العلاقات مع إيطاليا على أساس معاهدة التعاون المبرمة في كافة المجالات خاصة على مستوى الأمن والسياسة.

وأوضح قدور لوكالة الأمباء الإيطالية أنّه تشكيل الحكومة الإيطالية التي سيرأسها يمين الوسط بزعامة جورجيا ميلوني سيكون الوقت قد حان لاستئناف العلاقات مع الحكومة الليبية وفقا لمعاهدة الصداقة.

وتابع وزير الخارجية في الحكومة الليبية قائلا: «بلغنا الحد الأقصى للعلاقات مع حكومة يمين الوسط ويجب انتظار تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة».

يشار إلى أنّ حزب أخوة إيطاليا اليميني، تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية، ما يفتح الطريق أمام رئيسة الحزب جورجيا ميلوني لتكون أول رئيسة وزراء لإيطاليا.