بعد فوز ساحق على ABR الرواندي.. الأهلي طرابلس يتأهل رسمياً إلى نهائيات BAL

في ليلة حماسية استثنائية، حفر الأهلي طرابلس اسمه بحروف من ذهب في سجل كرة السلة الإفريقية، بعد أن ضمن تأهله رسميًا إلى نهائيات دوري إفريقيا لكرة السلة (BAL)، التي ستُقام في جنوب إفريقيا، وذلك رغم تبقي ثلاث جولات من مؤتمر النيل.

وجاء الانتصار الحاسم على حساب الفريق المستضيف، ABR الرواندي، بنتيجة 90 مقابل 68، في مباراة أظهر فيها الأهلي شخصية البطل، وتألقًا جماعيًا يعكس حجم العمل الكبير الذي تقوم به إدارة النادي والجهاز الفني.

أداء بطولي وتألق لافت

منذ اللحظات الأولى، فرض الأهلي إيقاعه على أرضية الملعب، حيث نجح في كبح جماح الفريق المضيف، ووسّع الفارق تدريجيًا بفضل الانتشار الذكي، والدفاع المحكم، والدقة في التسديدات من داخل القوس وخارجه.

وكان خط الهجوم شعلة من النشاط، بقيادة نجم اللقاء الذي أمطر سلة ABR بالنقاط، بينما شكّل الدفاع الليبي صخرة صلبة أحبطت محاولات العودة من الفريق الرواندي.

تأهل مستحق وثقة متزايدة

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي طرابلس إلى صدارة ترتيب مؤتمر النيل، ليضمن بطاقة التأهل إلى نهائيات BAL للمرة الأولى في تاريخه، وسط إشادة من الجماهير والخبراء على حد سواء.

ويُعدّ التأهل قبل نهاية الجولات الثلاث المتبقية دليلًا قاطعًا على قوة الفريق واستحقاقه أن يكون ضمن كبار القارة.

فخر ليبيا

لم يكن الأهلي طرابلس مجرد ممثل لكرة السلة الليبية، بل كان سفيرًا مشرّفًا لرياضة الوطن بأكمله، رافعًا علم ليبيا في واحدة من أكبر المحافل الإفريقية.

ولا يُعدّ التأهل نهاية الطموح، بل هو بداية لحلم أكبر، حيث تتطلع جماهير الأهلي إلى مواصلة الأداء المميز في النهائيات القادمة، والمنافسة على اللقب الإفريقي.