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بعد فوز متواضع على فيرونا.. اليوفي يتصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم

عين ليبيا | آخر تحديث: 22 سبتمبر 2019 - 11:05
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أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الفوز لليوفي من ضربة جزاء. [إنترنت]
استطاع فريق يوفنتوس الخروج من عنق الزجاجة أمام ضيفه المتواضع هيلاس فيرونا في المباراة التي جمعتهما أمس السبت وانتهت بنتيجة 2-1 وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

حيث فاجأ الضيوف السيدة العجوز بهدف سجله البرتغالي، ميغيل فيلوسو، وأدرك الويلزي، آرون رامزي، الوافد الجديد إلى فريق يوفنتوس، التعادل لفريقه في الدقيقة 31 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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كما أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الفوز لليوفي من ضربة جزاء.

هذا ورفع يوفنتوس رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط، وارتقى إلى صدارة الكالتشيو متجاوزاً بفارق نقطة فريق إنتر ميلان، الذي يخوض لقاء “الديربي” ضد جاره اللدود ميلان، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

 

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