بعد فيديو تكسير الهرم.. «علاء مبارك» يُوجّه رسالة شديدة اللهجة!

بعد ظهور مقطع تكسير أحجار الهرم الأكبر، وجّه علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، رسالة لمسؤولي الآثار.

وعبر علاء مبارك، عن استيائه، ووصف مشهد تكسير أحجار الهرم، الذي ظهر مؤخرا وانتشر بشكل واسع، “بأنه مشهد “كارثي” ينم عن جهل بالآثار المصرية، بشكل غير مسبوق وغير مقبول”.

وقال علاء مبارك في رسالته التي وجها لمسؤولي الآثار: “مشهد غير مقبول ده ايه ؟!! ده مشهد كارثي ينم عن جهل… غير مسبوق مش غير مقبول”.

يذكر أنه انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، وظهر فيه بعض العاملين وهم يقومون بعمليات تكسير في أحجار الهرم الأكبر بمطرقة، الأمر الذي أدى لتساقط أجزاء صغيرة من الأحجار، وأثار المشهد جدلا واسعا زاستنكارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية، بيانا أكدت فيه “أن ما يظهر في الفيديو ليس له علاقة بأي أعمال هدم أو تغيير في أحجار الهرم الأصلية”.

وأوضحت أن “الأعمال الظاهرة في الفيديو، تتعلق بـ”إزالة مواد بناء حديثة (مونة) غير أثرية، تم وضعها منذ عقود لتغطية شبكة الكهرباء المستخدمة في إنارة الهرم”.

مشهد غير مقبول ده ايه !! ده مشهد كارثي ينم عن جهل وتخلف غير مسبوق مش غير مقبول . https://t.co/hrd3G5qxGu — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 18, 2024