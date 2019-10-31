بعد قتلهم لسائحتين في 2018.. محكمة مغربية تُصدر حكم الإعدام بحق 4 أشخاص

أعلنت محكمة الاستئناف المغربية تأكيدها للحكم الصادر بإعدام 3 متهمين اعترفوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر العام الماضي، ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام.

حيث أكدت محكمة الاستئناف المختصة في قضايا الإرهاب بسلا، قرب الرباط، أحكاماً بالسجن ما بين 5 أعوام و30 عاماً في حق 20 متهما آخرين، مع رفع عقوبة أحدهم من 15 إلى 20 سنة سجناً.

وكانت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن والنروجية مارين أولاند قد قتلتا أواخر عام 2018 في منطقة جبلية بضواحي مراكش حيث كانتا تقضيان إجازة.

هذا وجدد كل من عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي اعترافاتهم أمام محكمة الاستئناف بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة، التي أثارت صدمة في المغرب، ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهروا في تسجيل آخر بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وكان معهم شريك رابع هو عبد الرحمن خيالي الذي تراجع قبيل التنفيذ، وحكم عليه ابتدائياً بالسجن مدى الحياة لكن محكمة الاستئناف حولت عقوبته إلى الإعدام.