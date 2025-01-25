بعد قرارات «ترامب».. هل ستنخفض أسعار النفط في العالم؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه “سيطالب “أوبك” والسعودية بخفض تكلفة برميل الخام”.

وحول ذلك، قال هاري تشيلينجيران، من مجموعة “أونيكس كابيتال”: “بعد أيام من تولي “ترامب” المنصب، لم تشهد إمدادات النفط اضطرابات بسبب الأوامر التنفيذية المختلفة التي وقعها”.

وأضاف: “نترقب تصريحات عن الرسوم الجمركية، عن إيران وفنزويلا وروسيا”.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع الأولية لدى بنك “يو.بي.إس”: “لا أتوقع حقا أن تغير أوبك سياستها ما لم تتغير الأساسيات”.

وأضاف: “ستظل الأسواق في حالة هدوء نسبي حتى تتضح أكثر سياسة “ترامب” بشأن العقوبات والرسوم الجمركية”.

وقال ييب جون رونغ محلل السوق الاستراتيجي في “آي.جي”: إن “تحول الانتباه لإعلان إطار زمني محتمل في الشهر المقبل لفرض “ترامب” لتلك الرسوم الجديدة سيبقي على حالة الحذر في السوق غالبا لأن القيود التجارية الجديدة سيكون لها تبعات سلبية على النمو العالمي بما قد يضغط على توقعات الطلب على النفط”.

وأضاف بحسب قناة سكاي نيوز، “أن المتعاملين يتوقعون أن تتراوح أسعار النفط بين 76.50 و78 دولارا للبرميل”.

هذا “وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن “مخزونات الولايات المتحدة من الخام وصلت الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى منذ مارس آذار 2022”.

وأعلن “ترامب” حالة طوارئ وطنية للطاقة، بما يسمح له بتخفيف قيود بيئية على البنية التحتية للطاقة، في إطار خطة لزيادة إنتاج النفط والغاز من بلاده للحد الأقصى، كما تعهد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي وفرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك وكذلك فرض رسوم عقابية على الصين بنسبة 10 بالمئة.