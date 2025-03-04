بعد قرار «أوبك+».. انخفاض حادّ بأسعار النفط

بعد إعلان دول مجموعة “أوبك+”، خططها لزيادة إنتاج الخام اعتبارا من الشهر المقبل أبريل 2025، تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى منذ 9 ديسمبر الماضي.

وبحسب وكالة رويترز، “انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.91% إلى 70.97 دولار للبرميل، وبذلك تكون العقود قد انخفضت دون مستوى 71 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 9 ديسمبر الماضي، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.7% إلى 67.89 دولار للبرميل، وفقا للتداولات”.

وكانت أكدت دول مجموعة “أوبك+” في بيان، “خططها لبدء زيادة إنتاج النفط اعتبارا من 1 أبريل 2025 بمقدار 138 ألف برميل يوميا، وهي الأولى للمجموعة منذ عام “2022.

وقال الخبير في أسواق النفط فيليب نوفا، إن “الاتجاه الهبوطي الحالي في أسعار النفط مدفوع في المقام الأول بقرار “أوبك+” زيادة الإنتاج وفرض الرسوم الجمركية الأمريكية”، وأضاف أن “هناك عاملا آخر معقدا وهو التطورات الجيوسياسية المتعلقة بالصراع بين روسيا وأوكرانيا”.