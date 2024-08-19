بعد قرار إقالته من الرئاسي.. «الكبير» يعقد اجتماعا مع إدارات المركزي

بعد ساعات على صدور قرار المجلس الرئاسي بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد، نشرت الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، عقد اجتماعا مع إدارات المصرف.

وجاء في منشور المصرف: “متابعةً لآخر التطورات والمستجدات، عقد السيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي صباح اليوم الاثنين 2024/08/19 بمكتبه اجتماعاً موسعاً مع عدد من مدراء إدارات مصرف ليبيا المركزي، وذلك لمتابعة سير عمل إدارات المصرف المركزي، وعودة منظوماته للعمل، بعد الإفراج عن السيد م. مصعب مسلم مدير ادارة تقنية المعلومات وعودته سالماً”.

وكان المجلس الرئاسي أعلن أمس عن اتخاذه قرارًا بالإجماع بوضع قرار مجلس النواب رقم 2018/3 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد.

متابعةً لآخر التطورات والمستجدات، عقد السيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي صباح اليوم الاثنين 2024/08/19… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الاثنين، ١٩ أغسطس ٢٠٢٤