بعد قرار استبعاد «صلاح».. «ليفربول» يودع كأس «الاتحاد» الانكليزي

تعرض فؤيق ليفربول الإنجليزي لصدمة كبيرة، بخروجه من أول البطولات هذا الموسم، بعد أن خسر بطريقة مفاجئة أمام بليموث أرغايل بنتيجة 0-1، مساء الأحد، في الدور 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل بليموث المركز الأخير في بطولة دوري الدرجة الأولى، وهو مرشح بقوة للهبوط إلى الدرجة الثانية، وهو المستوى الثالث في كرة القدم الإنجليزية.

وفاجأ المدرب الهولندي أرنس سلوت جماهير ليفربول، بعدم استدعاء نجم الفريق وهداف أوروبا محمد صلاح للتشكيلة. ويبدو أن الهدف كان إراحة النجم المصري، قبل أيام من ديربي مدينة ليفربول أمام إيفرتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن هذه الخطة أتت بنتائج عكسية على الريدز، حيث بدا ليفربول عاجزا أمام الكثافة الدفاعية لبليموث.

وعقب انتهاء المباراة قال سلوت في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي إكسبريس»: «لا أعتقد أنني استطيع القول بأن اللاعبين لم يقاتلون اليوم، ولكن أعتقد أنهم قادرون على تقديم أدء أفضل».

وأضاف سلوت: «فريق بليموث لعب بنظام وأسلوب كان من الصعب خلق فرص ضده، هذا مارايناه اليوم».

وتابع: «لم أتفاجأ لأننا في الفترة التي سبقت هذه المباراة رأينا الكثير من الكرات الطويلة، والكرات الثابتة، وإذا استحوذنا على الكرة، كانوا عدوانيين للغاية. كان هذا متوقعًا».

وأردف: «ليس من السهل دائمًا خلق الفرص عندما لا يلعب الفريقان ضد بعضهما البعض كثيرًا».كنا نتوقع منهم أن يلعبوا مباراة أفضل من هذه، لكن يتعين علينا أن نشيد بفريق بليموث أيضًا».

وعن وداع البطولة مبكرًا قال سلوت: «إنها تؤلم الجميع، جماهير ليفربول، اللاعبين وأنا، جميعنا أردنا البقاء في البطولة لأطول فترة ممكنة، ولكن فريق بليموث يستحق الفوز لأنهم لعبوا بشكل جيد».

وزاد: «ركلة جزاء بليموث صحيحة، يد ايليوت كانت فوق رأسه».

وأتم سلوت حديثه: «النتيجة واضحة، احباط كبير، طريقة لعبنا؟ ليس هناك الكثير سعداء حول ذلك، اللاعبين قاتلوا لـ 100 دقيقة».

ويعتبر هذا الوداع الأول لليفربول في بطولاته الأربعة هذا الموسم، مما يعني أنه لن يحقق الرباعية التاريخية بتحقيق كأس الاتحاد وكأس الرابطة والدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول أمام نظيره بليموث بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في إطار الدور الرابع (الـ32) من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.