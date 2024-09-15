تصعيد الجبهة الشمالية.. إسرائيل تدعو سكان جنوب لبنان للمغادرة

بعد ساعات من قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية مع لبنان، ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات على بلدة الوزاني جنوبي لبنان، الأحد، طالب فيها سكان المنطقة بإخلاء منازلهم وعدم العودة إليها قبل نهاية الحرب.

ودعت المنشورات سكان الوزاني إلى التوجه نحو شمال منطقة الخيام قبل الساعة الرابعة من عصر الأحد.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية، السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني، دون تحديد موعد لها، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد يحدث خلال أسابيع أو حتى أشهر.

وأضافت القناة أن توسيع العملية العسكرية في الشمال يتعلق باستعداد الجيش الإسرائيلي وبالدعم السياسي الدولي.

وبشأن الجبهة الشمالية أيضا، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن طائرة من دون طيار، تم إطلاقها من لبنان، اليوم الأحد، انفجرت في بلدة المطلة الحدودية شمال إسرائيل.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بسبب الانفجار، لكن هناك بعض الأضرار، حسب تقارير أولية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية

ومساء السبت، شنت إسرائيل غارات على كل من بلدات عيترون وشيحين والصرفند قضاء صيدا وكفركلا، جنوبي لبنان.

كما قالت مصادر إعلامية لبنانية إن إسرائيل شنت غارة في منطقة الهرمل في البقاع شرقي لبنان.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، استهداف 140 موقعا في لبنان خلال الأيام الماضية وقتل قيادي ميداني في حزب الله.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر، يستهدف حزب الله بشكل رئيسي مواقع عسكرية إسرائيلية، في هجمات يشنّها من جنوب لبنان يقول إنها “دعما” لغزة و”إسنادا” لمقاومتها. وترد إسرائيل باستهداف ما تصفه بأنه “بنى عسكرية” تابعة للحزب، إضافة إلى تحركات مقاتليه.