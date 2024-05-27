بعد قصة حب.. رجل عمره 100 عام يتزوج امرأة عمرها 102 عام!

تزوج رجل عمره 100 عاما وإمرأة عمرها 102 عام، بعد قصة حب جمعتهما في دار لرعاية المسنين في الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة “كومسومولسكايا برافدا”، التقى “ليتمان وفيترمان” من الولايات المتحدة في دار لرعاية المسنين قبل حوالي 10 سنوات ووقعا في الحب، وتزوجوا في ولاية فيلادلفيا الأمريكية.

ووفق الصحيفة، “يمكن للعروسين الآن الدخول إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارهما أكبر زوجين سنا، لكن في الوقت الراهن يعود الرقم القياسي الحالي في هذا المجال إلى “دورين وجورج كيربي من بريطانيا”.