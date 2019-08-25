بعد قصفها للعاصمة دمشق.. إسرائيل تستعد لرد سوري إيراني مُرتقب

قام الجيش الإسرائيلي بنشر وحدات من نظام “القبة الحديدية” للدفاع الجوي على حدود إسرائيل الشمالية، تحسباً لأي رد محتمل على ضربته الأخيرة على سوريا.

حيث نشر الجيش الإسرائيلي المنظومات تحسباً لرد سوري إيراني على الضربة على قرية عقربا في ريف دمشق، مشيراً إلى أن كل الكتائب في حالة التأهب القصوى.

وقال صحف إسرائيلية أن الجيش أبلغ سكان مجلسي الجولان وكاتزرين شمال إسرائيل بالهجوم على ريف دمشق، رغم أنه لم يتم حتى الآن فتح أي ملاجئ.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، عن شن غارة جوية على قرية عقربا بريف العاصمة السورية دمشق، قائلاً أن العملية أحبطت هجوماً ضد إسرائيل من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

هذا وذكر الجيش السوري، مساء السبت، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم من الجيش الإسرائيلي في محيط دمشق، قائلاً إنها أسقطت معظم الصواريخ المعادية.