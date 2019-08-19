بعد قصفها من قِبل طيران حفتر.. مصلحة المرافق التعليمية ترصد أضرار مدرسة الزهور

قامت مصلحة المرافق التعليمية برصد حجم الأضرار التي طالت مدرسة الزهور الواقعة جنوب العاصمة طرابلس جراء القصف العشوائي الذي تعرضت له مطلع الأسبوع الجاري وما لحقها من خسائر مادية.

حيث عمدت المصلحة بعد زيارة ميدانية نفذها مكتب المتابعة وعدد من مهندسي إدارة المشروعات إلى تشكيل لجنة فنية لوضع المقايسات التقديرية لمعالجة الأضرار وصيانتها وفق الامكانيات المتاحة، فضلاً عن تقدير مستوى الاحتياج الفعلي من التجهيزات المدرسية وإمكانية تهيئة الظروف الملائمة لعودتهما إلى الحقل التربوي قبل انطلاق العام الدراسي القادم 2019-2020 م.

يُذكر أن مدرسة الزهور تتبع مراقبة تعليم عين زارة وتشتغل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية لفائدة مرحلة التعليم الأساسي.