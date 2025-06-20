بعد قصف صاروخي إيراني مكثف.. إصابات خطيرة في حيفا وتل أبيب

تصعيد عسكري غير مسبوق اليوم الجمعة تمثل في إطلاق إيران عشرات الصواريخ البعيدة المدى، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار وسقوط إصابات خطيرة، وسط دعوات للجمهور بالدخول إلى المناطق المحمية، ويأتي هذا التصعيد في إطار عملية “الوعد الصادق 3” التي أعلن عنها الحرس الثوري الإيراني، والتي استهدفت مواقع عسكرية وحيوية في إسرائيل، منها مقر شركة “مايكروسوفت” في بئر السبع، في رد واضح على تصعيد الضربات الإسرائيلية داخل إيران، وعلى الجانب الآخر، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بتكثيف الهجمات داخل طهران بهدف زعزعة النظام الإيراني، فيما تزامنت هذه التطورات مع استئناف المفاوضات النووية في جنيف وسط أجواء متوترة تعكس صراعاً إقليمياً متصاعداً يحمل تداعيات واسعة على الاستقرار الإقليمي والدولي.

في التفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن رصد إطلاق عدد من الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيراً إلى عمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض التهديد.

ودعا الجيش في بيان له الجمهور إلى دخول المناطق المحمية والالتزام بالتعليمات الأمنية حتى إشعار آخر، محذراً من مغادرة هذه المناطق إلا بتوجيه صريح من قيادة الجبهة الداخلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد، مع تقديرات تشير إلى إطلاق نحو 25 صاروخاً إيرانياً، وسجلت إصابات خطيرة في حيفا وبلدة شفاعمرو، إلى جانب إصابات في تل أبيب، حسبما نقل مراسلونا عن مصادر طبية وإسعافية إسرائيلية، حيث أكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة 12 شخصاً في حيفا بينهم اثنان بحالة حرجة.

وجاء الرد الإيراني على الهجمات على لسان المرشد علي خامنئي الذي قال عبر منصة “إكس” إن إسرائيل “تلاقي جزاءها الآن”، واصفاً النظام الإسرائيلي بأنه ارتكب “خطأً فادحاً” وعواقبه ستكون “بائسة”.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة السابعة عشرة من الصواريخ، ضمن عملية “الوعد الصادق 3″، مستهدفًا الأراضي الإسرائيلية باستخدام صواريخ بعيدة المدى وثقيلة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية وانتحارية.

وجاء في بيان رسمي للحرس الثوري أن هذه الموجة استهدفت الأهداف العسكرية، الصناعات العسكرية، ومراكز القيادة التابعة لـ”الكيان الإسرائيلي”، مشيرًا إلى تنفيذ الهجمات بصواريخ فائقة الوزن وطائرات مسيرة متطورة.

وأكد البيان أن الحرس الثوري أرسل تحذيرًا مسبقًا قبل استهداف مقر البث الميداني للقناة 14 في حيفا بصواريخ “سجيل 3″، مشددًا على أن “دفاعنا المقدس سينتصر بدعم الشعب” مع دعوة العالم لانتظار “مفاجآت” إضافية.

في المقابل، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات بتكثيف الهجمات داخل إيران مع التركيز على الأهداف الحكومية في العاصمة طهران بهدف زعزعة استقرار النظام الإيراني، داعياً إلى إخلاء شامل لسكان طهران.

كما أكد استمرار استهداف المنشآت والعلماء المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أن الهدف المعلن هو منع إيران من تطوير أسلحة نووية وصواريخ، مع تلميحات إلى احتمالية تحقيق أهداف أوسع في العملية العسكرية.

وزير الخارجية الإيراني يلتقي ممثلي “الترويكا” الأوروبية في جنيف للتفاوض حول الملف النووي

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إلى جنيف لعقد مباحثات مع نظرائه من دول “الترويكا” الأوروبية، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لبحث تطورات الملف النووي وسط تصاعد التوتر في الصراع الإيراني – الإسرائيلي.

ويضم الوفد الأوروبي وزراء خارجية ألمانيا يوهانس فاديفول، وفرنسا جان-نويل بارو، وبريطانيا ديفيد لامي، بالإضافة إلى مشاركة رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي أكدت أن هدف مشاركتها يتمثل في تخفيف التوتر وإيجاد حلول دبلوماسية للملف النووي الإيراني.

وتأتي هذه المحادثات عقب إعلان رؤساء حكومات الدول الثلاث، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بنية تقديم “عرض تفاوضي كامل لإيران” لإحياء المحادثات النووية وتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق.

إيران تعلن استهداف مقر “مايكروسوفت” في إسرائيل بصاروخ أثناء عملية “الوعد الصادق 3”

أعلنت إيران، عبر المتحدث باسم عملية “الوعد الصادق 3” إيمان تاجيك، استهداف مكتب شركة “مايكروسوفت” في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل بصاروخ واحد، وذلك ردًا على تعاون الشركة مع الجانب الإسرائيلي.

ونقلت وكالة “إرنا” عن تاجيك قوله: “تم تدمير مكتب مايكروسوفت بصاروخ واحد فقط في بئر السبع. كل مساعدة موجهة لإسرائيل ستواجه عقابًا”.

من جهتها، أكدت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” سقوط الصاروخ بالقرب من مقر الشركة ومجمعات سكنية، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدة سيارات.

وأفاد ممثل خدمات الإسعاف الإسرائيلية “ماجين دافيد أدوم” بوقوع ستة إصابات على الأقل نتيجة القصف الصاروخي الإيراني في بئر السبع صباح الجمعة.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: على الإسرائيليين الاستعداد لحرب طويلة مع إيران

دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، المواطنين الإسرائيليين إلى الاستعداد لاحتمال اندلاع “حرب طويلة” مع إيران، مؤكداً أن البلاد مقبلة على “أيام صعبة”، في ظل ما وصفه بتزايد التهديدات الإقليمية.

وقال زامير، في بيان رسمي صادر مساء الجمعة: “لإزالة تهديد بهذا الحجم، ضد عدو كهذا، لا بد من الاستعداد لحملة متواصلة”، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي “مستعد لذلك”، وأن “حرية عمله تتسع يوماً بعد يوم، بينما تتقلص حرية عمل العدو”، حسب تعبيره.

وأضاف رئيس الأركان: “علينا أن نكون مستعدين لحملة عسكرية طويلة، لا تزال أمامنا أيام صعبة، لكن هذه المعركة ستنتهي بانتصارنا”.