بعد قصف صنعاء… «الحوثيون» يطلقون صواريخ نحو إسرائيل وصفارات الإنذار تدوّي في تل أبيب

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء، عن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، في استمرار للتوترات مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، الذين يشنون هجمات صاروخية على إسرائيل دعماً لحركة حماس في قطاع غزة.

وجاء الاعتراض بعد ثلاثة أيام من قصف الجيش الإسرائيلي لأهداف تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، في إطار الرد على الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023.

وقال الجيش في بيان إن “صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق إسرائيلية، وتم اعتراض الصاروخ بواسطة سلاح الجو”.

هذا وتشنّ حركة الحوثيين، منذ بداية النزاع، هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه الدولة العبرية، مع اعتراض إسرائيل لمعظمها، كما يهاجم الحوثيون السفن التجارية في البحر الأحمر المتهمة بالارتباط بإسرائيل.

ويعتبر الحوثيون هجماتهم جزءاً من دعمهم للفلسطينيين في غزة، بينما ترد إسرائيل بضرب مواقع الحوثيين داخل اليمن، والأحد الماضي، استهدف الجيش الإسرائيلي مواقع “عسكرية” في صنعاء، بينها أهداف قرب القصر الرئاسي ومحطات للطاقة ومنشآت لتخزين الوقود، في رد على الهجمات المتكررة، ما أسفر بحسب الحوثيين عن مقتل 10 أشخاص.