بعد قمة آسيان.. ترامب يشيد بإنجازاته في ماليزيا ويصفها بـ«الدولة الرائعة»

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ماليزيا متوجهًا إلى اليابان بعد اختتام مشاركته في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) السابعة والأربعين في كوالالمبور، حيث أشاد بإنجازاته الدبلوماسية والاقتصادية في البلاد.

وكتب ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “غادرتُ ماليزيا للتو، تلك الدولة الرائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى – حيوية، طاقة، وروح استثنائية”.

وأكد ترامب في منشوره أنه خلال زيارته تم توقيع اتفاقيات تجارية مهمة، بالإضافة إلى عقود لتوريد معادن نادرة، وهي ضرورية لتطوير صناعات المستقبل.

كما أشار إلى الإنجاز الكبير الذي تمثل في إبرام معاهدة سلام تاريخية بين تايلاند وكمبوديا، وهو ما وصفه بأنه خطوة هامة نحو “عدم وجود حرب بعد اليوم”، مما ساهم في “إنقاذ حياة ملايين البشر”. وأضاف: “كان شرفًا عظيمًا لي أن أكون جزءًا من هذا الإنجاز”.

وفيما يخص جولته الآسيوية، ذكر ترامب أنه بعد مغادرته ماليزيا، يتوجه إلى اليابان لإجراء محادثات مع رئيسة الوزراء سانايه تاكايتشي.

وأوضح أنه قد أجرى أيضًا لقاء مهمًا مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والذي كان يعتبر لقاءً “مستحيلاً في السابق” لكنه أثمر عن نتائج واعدة.

وفي إطار تحركاته المستقبلية، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن ترامب سيعقد اجتماعًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في 30 أكتوبر الجاري في كوريا الجنوبية.