بعد قمة بوتين ترامب.. ماكرون يعلن عقد اجتماع «تحالف الراغبين» لدعم أوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عقد اجتماع قريب لما يُعرف بـ”تحالف الراغبين” لدعم أوكرانيا، في أعقاب القمة التي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا.

وكتب ماكرون في منشور على منصة “إكس”: “أي سلام دائم يجب أن يرافقه ضمانات أمنية غير قابلة للخرق. أرحب في هذا السياق باستعداد الولايات المتحدة للمساهمة في هذه الضمانات، وسنعمل مع واشنطن ومع جميع شركائنا في تحالف الراغبين لتحقيق تقدم ملموس”.

ويأتي تصريح ماكرون في سياق ردود الفعل الغربية المتواصلة على قمة بوتين – ترامب، التي خيمت عليها ملفات التسوية في أوكرانيا والعلاقات الثنائية.

من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي اليوم تمسكه بالعقوبات المفروضة على روسيا، مشيرًا في بيان مشترك إلى استعداده لاتخاذ إجراءات إضافية، لا سيما في المجال الاقتصادي، بهدف مواصلة الضغط على موسكو.

وفي الوقت ذاته، رحّب قادة الاتحاد بجهود ترامب الرامية إلى “وقف سفك الدماء في أوكرانيا وتحقيق سلام عادل”، مؤكدين استعدادهم للعمل مع ترامب وزيلينسكي للتحضير لـ”قمة ثلاثية” محتملة بين روسيا، الولايات المتحدة، وأوكرانيا.

كما شدد البيان الأوروبي على أن أوكرانيا وحدها صاحبة القرار في ما يتعلق بمسائل السيادة ووحدة الأراضي.

ويأتي هذا الحراك السياسي والدبلوماسي المتسارع في ظل تقارير عن زيارة مرتقبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن للقاء ترامب يوم الاثنين المقبل، حسب ما ذكره موقع “أكسيوس”.