بعد قمة تاريخية مع بوتين.. ترامب يجري مكالمات عاجلة مع قادة الناتو

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالًا هاتفيًا مع قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عقب مكالمة مطوّلة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وفق ما نقلت وسائل إعلام غربية عن البيت الأبيض، اليوم السبت.

ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن البيت الأبيض أن ترامب تحدث مع زيلينسكي وزعماء أوروبيين لأكثر من ساعة ونصف الساعة، لإطلاعهم على نتائج قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي جرت أمس الجمعة في قاعدة “إلمندورف-ريتشاردسون” العسكرية بألاسكا.

وأطلع ترامب قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والقادة الأوروبيين على نتائج القمة، بحسب ما أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” عن مصادر حكومية ألمانية أن الرئيس الأميركي بصدد مشاركة المعلومات مع زيلينسكي وبقية القادة الأوروبيين.

وأفاد البيت الأبيض، اليوم السبت، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية مطولة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء عودته إلى واشنطن على متن الطائرة الرئاسية، عقب قمة عقدها أمس الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب تناول في المكالمة عدة نقاط هامة تتعلق بالوضع في أوكرانيا، رغم عدم الإفصاح عن تفاصيل محددة.

هذا وجرت محادثات القمة بصيغة “3 مقابل 3″، واستمرت ساعتين و45 دقيقة، في حضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين، واعتبرت الأطول في تاريخ اللقاءات بين الرئيسين.

وانتهت قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين دون إصدار أي بيانات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في أوكرانيا، ولم يتم الإعلان عن نتائج ملموسة. وأكد بوتين أن القمة قد تشكل نقطة بداية لحل الصراع الأوكراني، فيما أشار ترامب إلى أنه يسعى للتشاور مع زيلينسكي والأوروبيين، مضيفاً أن “الأمر يرجع لهم في النهاية”.

وعقب اللقاء، أجرى الزعيمان تصريحات مقتضبة للصحفيين، أكدا خلالها عزمهما على تحقيق نتائج ملموسة في عدد كبير من مجالات التعاون، مع الإشارة إلى العمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأشاد بوتين باللقاء، مشيرًا إلى “القرب بين البلدين رغم المسافات الجغرافية الفاصلة”، فيما أكد ترامب أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق، رغم عدم الاتفاق بعد على نقاط مهمة من التسوية، وأوضح أن اللقاء المقبل قد يُعقد في موسكو.

من جهته، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي لم يُبحث بعد، ولم يتم تحديد موعد للاجتماع المقبل بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

وكانت مراسم الاستقبال شملت استقبال ترامب شخصيًا للرئيس الروسي في مطار أنكوريدج، قبل أن يتوجّه الرئيسان معًا بسيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الأمريكي إلى مكان انعقاد القمة، حيث بدأ الحديث بشكل ودي قبل بدء المحادثات الرسمية، وبعد اللقاء، زار بوتين المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت الذين قُتلوا عام 1943 أثناء نقل الطائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا، في إشارة رمزية إلى تاريخ التعاون بين البلدين.

ترامب: لا حاجة حالياً لعقوبات جديدة ضد روسيا وشركائها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم 15 أغسطس، إنه لا يرى ضرورة لفرض عقوبات جديدة على روسيا وشركائها التجاريين في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الاجتماع كان “جيداً للغاية”.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، أوضح ترامب أن مسألة العقوبات قد تعود إلى جدول الأعمال مستقبلاً، لكنه أضاف: “قد يتعين عليّ التفكير في الأمر خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تقريباً، لكن في الوقت الحالي، لسنا بحاجة للتفكير فيه”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الدول الأوروبية “ستضطر إلى بذل القليل من العمل” للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، مشيراً إلى قضية السجناء: “لدينا أكثر من ألف سجين، ويجب على أوكرانيا قبولهم، وستطلق السلطات الروسية سراحهم”.

وتحدث ترامب عن بوتين قائلاً: “إنه قوي وصلب للغاية.. رجل ذكي جداً. لا شيء يُجبره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وأعتقد أنه يحترم بلدنا”.

وسائل الإعلام الأمريكية: بوتين يخرج منتصراً

اعتبرت ABC News أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غادر ألاسكا منتصراً بعد قمة مع ترامب، حيث لم يتمكن الأخير من الحصول على أي تنازلات جوهرية سوى التلميح لضرورة ضمان أمن أوكرانيا.

وأوضحت الوكالة أن حضور الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي كيريل دميترييف في الصف الأمامي يشير إلى أن الروس اعتبروا الاجتماع في المقام الأول فرصة تجارية، وليس مفاوضات سياسية بشأن أوكرانيا.

ووصفت ABC News نتائج القمة بأنها ضعيفة بالنسبة لترامب، إذ لم يتمكن من تحقيق وقف لإطلاق النار أو ترتيب لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مكتفياً بإعلان إمكانية إجراء مكالمتين هاتفيتين لاحقاً.

قمة بوتين وترامب في ألاسكا: تاريخية بلا تفاصيل حول أوكرانيا

سلطت الصحف الغربية الضوء على القمة التي جمعت الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قاعدة “إلمندورف-ريتشاردسون” العسكرية في أنكوريج، ألاسكا، والتي استمرت ساعتين و45 دقيقة، ووصفتها بأنها تاريخية، رغم غياب أي تفاصيل رسمية حول مخرجاتها ومستقبل الأزمة الأوكرانية.

أبرز ما تناولته الصحف:

فاينانشال تايمز: اعتبرت أن الاجتماع يعكس تغيرًا في السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا.

اعتبرت أن الاجتماع يعكس تغيرًا في السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا. ذا هيل: أشارت إلى أن القمة تركت العالم في حيرة، دون معلومات حول ما تم مناقشته أو الاتفاق عليه، أو النقاط الخلافية المتبقية لإنهاء النزاع الأوكراني.

أشارت إلى أن القمة تركت العالم في حيرة، دون معلومات حول ما تم مناقشته أو الاتفاق عليه، أو النقاط الخلافية المتبقية لإنهاء النزاع الأوكراني. سكاي نيوز: أفادت بأن الزعيمين اتفقا على عدد من القضايا المتعلقة بأوكرانيا، لكنهما لم يقدما سوى تفاصيل محدودة.

أفادت بأن الزعيمين اتفقا على عدد من القضايا المتعلقة بأوكرانيا، لكنهما لم يقدما سوى تفاصيل محدودة. بوليتيكو: وصفت القمة بأنها انتصار سياسي لبوتين في ألاسكا.

وصفت القمة بأنها انتصار سياسي لبوتين في ألاسكا. أكسيوس: نقلت دعوة بوتين لترامب لعقد الاجتماع المقبل في موسكو.

نقلت دعوة بوتين لترامب لعقد الاجتماع المقبل في موسكو. لوفيغارو: ركزت على استقبال ترامب لبوتين بحفاوة، وما اعتبر خروجًا عن موقف إدارة بايدن المؤيد لأوكرانيا، مع دعوة لإعادة روسيا إلى الساحة الدولية.

ركزت على استقبال ترامب لبوتين بحفاوة، وما اعتبر خروجًا عن موقف إدارة بايدن المؤيد لأوكرانيا، مع دعوة لإعادة روسيا إلى الساحة الدولية. IndiaTV: وصف ترامب القمة بأنها “مثمرة”، مع اقتراح عقد الاجتماع المقبل في موسكو.

وصف ترامب القمة بأنها “مثمرة”، مع اقتراح عقد الاجتماع المقبل في موسكو. سي إن إن: أشارت إلى عدم التوصل إلى اتفاق ملموس خلال القمة.

أشارت إلى عدم التوصل إلى اتفاق ملموس خلال القمة. نيويورك تايمز: قالت إن ترامب أبدى رضاه التام عن كل شيء رغم غياب وثيقة ختامية.

قالت إن ترامب أبدى رضاه التام عن كل شيء رغم غياب وثيقة ختامية. الغارديان: نقلت عن ترامب قوله إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، مع نصيحة للرئيس الأوكراني زيلينسكي بـ”إبرام صفقة”.

المجر: قمة بوتين وترامب خطوة نحو السلام وحوار رفيع المستوى يعزز الأمن العالمي

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب يستحقان الثناء لعقد القمة، معتبرًا أن العالم أصبح أكثر أمانًا بفضل الحوار رفيع المستوى بين البلدين.

وأوضح سيارتو عبر حسابه على “فيسبوك” أن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله إلا على طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن السلام لا يتحقق إلا من خلال الحوار والحفاظ على قنوات دبلوماسية مفتوحة. وأضاف أن المجر تدافع عن هذا الموقف منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتعارض السياسيين الأوروبيين المؤيدين للحرب.

من جانبه، كتب المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس على “إكس” أن بوتين وترامب حققا اختراقًا طال انتظاره، داعيًا إلى الصلاة من أجل أن تكون هذه بداية الطريق نحو السلام.