بعد قمة كوريا الجنوبية.. ترامب يعلن خفض الرسوم الجمركية على الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، عن قرار خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين من 57% إلى 47%، وذلك بعد لقاء جمعه مع الرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC).

وأكد ترمب في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أن الاجتماع مع شي كان “رائعاً” وأنه أسفر عن قرارات هامة، مشيراً إلى أن الاتفاق يشمل خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية بنسبة 10%، إلى جانب حل قضايا المعادن النادرة بين البلدين. وأضاف أن هذا الاتفاق حول المعادن النادرة سيستمر لمدة عام مع إمكانية تمديده في المستقبل.

خفض الرسوم الجمركية وزيادة المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية

من أبرز مخرجات الاجتماع، تأكيد ترمب على عودة مشتريات الصين من فول الصويا الأمريكي بشكل فوري، بعد توقفها في مايو الماضي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة. وأوضح أن الاتفاق يتضمن أيضاً كميات ضخمة من المنتجات الزراعية الأمريكية، مشيراً إلى أن الصين ستبدأ بشراء هذه المنتجات على الفور.

فيما يتعلق بموضوع الفنتانيل، أشار ترمب إلى اتفاق مع نظيره الصيني على اتخاذ خطوات ملموسة لوقف تدفق هذا المخدر إلى الولايات المتحدة.

أولوية التعاون في الحرب الأوكرانية

كما ناقش الرئيسان الأزمة في أوكرانيا، حيث أكد ترمب أن البلدين اتفقا على التعاون والعمل سوياً من أجل إنهاء الحرب.

وقال: “ناقشنا الحرب الروسية في أوكرانيا بقوة كبيرة، واتفقنا على النظر فيما إذا كان بإمكاننا إنهاء تلك الحرب”.

وفيما يتعلق بالقضية الحساسة لتايوان، أوضح ترمب أنه لم يتم التطرق إليها خلال الاجتماع الذي استمر نحو 90 دقيقة.

زيارة مرتقبة للصين في أبريل المقبل

وكشف ترمب عن خطط لزيارة الصين في أبريل 2026، على أن يقوم الرئيس شي بزيارة الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام نفسه.

وأضاف أن الاجتماع مع الرئيس الصيني كان مثمراً للغاية، مشيراً إلى أن التفاعل بينهما كان “على مقياس 12 من 10”.

خطط للقاء مع كيم جونج أون في المستقبل

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال ترمب إنه لم يتمكن من التحدث مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال جولته الآسيوية الحالية، لكنه أبدى استعداده للعودة إلى المنطقة في المستقبل من أجل عقد اجتماع معه.

ختام الاجتماع وتواصل التعاون الثنائي

وانتهى اللقاء بين الرئيسين بعد ساعة و40 دقيقة، حيث خرجا معاً من قاعة الاجتماع وتصافحا قبل مغادرتهما. يشار إلى أن هذا الاجتماع جاء في وقت حساس من العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ويسعى الجانبان من خلاله إلى التوصل إلى حلول للنزاعات الاقتصادية المستمرة.