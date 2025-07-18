بعد كارثة تكساس.. أمريكا على موعد مع خطر فيضانات جديد!

أطلقت السلطات الأميركية إنذاراً أحمر في ولايات عدة على امتداد الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، مع اقتراب عاصفة استوائية جديدة تهدد بالتسبب في فيضانات كارثية، بعد أيام فقط من الكارثة المأساوية التي ضربت ولاية تكساس مطلع يوليو وأودت بحياة 129 شخصاً.

وأطلق المركز الوطني للأعاصير اسم “إنفست 93L” على الاضطراب المداري المتشكل في خليج المكسيك، والذي تسبب خلال الأيام الماضية في هطولات مطرية غزيرة على أجزاء من فلوريدا ولويزيانا، قبل أن يتحرك باتجاه الغرب نحو وادي نهر المسيسيبي.

وعلى الرغم من أن التقديرات تشير إلى فرصة محدودة لتطور العاصفة إلى إعصار مداري كامل، إلا أن خبراء الأرصاد حذروا من كميات أمطار استوائية غزيرة كفيلة بإغراق المدن والمناطق المنخفضة، خاصة أن التربة لا تزال مشبعة بالمياه في أعقاب الفيضانات الأخيرة.

الولايات في حالة تأهب.. وتحذيرات من فيضانات في لويزيانا

أبرز مناطق الخطر تشمل باتون روج ولافاييت في لويزيانا، حيث أصدرت السلطات المحلية تحذيرات رسمية من فيضانات محتملة تستمر حتى يوم السبت.

وتشير النماذج الجوية إلى أمطار تتراوح بين 1 و3 بوصات على امتداد المنطقة بين هيوستن وبنما سيتي، بينما قد تصل إلى 8 بوصات في بعض المناطق مثل لافاييت.

وتمتد المخاطر لتشمل أجزاء من ميسيسيبي وألاباما، مع توقعات بحدوث فيضانات محلية مفاجئة، بينما يُتوقع أن تتراجع العاصفة تدريجياً بحلول مساء الأحد مع وصولها حدود أركنساس.

فلوريدا تغرق.. و”صعقات برق” تضرب السكان

سجلت مدينة بلانت سيتي في فلوريدا هطولاً مطرياً تجاوز قدماً كاملاً خلال ساعات قليلة يوم الاثنين، مما أدى إلى غرق الشوارع والمنازل وتعطل البنية التحتية.

ورغم عدم تسجيل وفيات مباشرة، إلا أن ثلاثة أشخاص تعرضوا لصعقات برق في مدينة سانت أوغسطين، أحدهم في حالة حرجة.

وتأتي هذه التطورات بعد أقل من أسبوعين على كارثة فيضانات تكساس، التي ضربت مقاطعة كير صباح الرابع من يوليو، عندما ارتفع منسوب نهر غوادالوبي بشكل مفاجئ بمقدار 20 قدماً خلال 90 دقيقة، ما أدى إلى غرق عشرات الأطفال كانوا في مخيمات صيفية على ضفاف النهر، وبلغت حصيلة الضحايا 129 شخصاً، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل جهود البحث عن مفقودين.

تحذير من خطورة الفيضانات

الخبراء يؤكدون بحسب “نيويورك بوست”، أن 6 بوصات من المياه كافية لإسقاط شخص بالغ، في حين يمكن للمركبات أن تطفو في مياه بعمق قدم واحدة فقط، ما يجعل المخاطر كبيرة حتى قبل بلوغ منسوب الفيضانات المستويات الحرجة.