بعد كشف أول سيارة كهربائية لها.. «فيراري» تتلقى ضربة قوية!

شهدت شركة فيراري الإيطالية العريقة واحدة من أقسى الضربات في تاريخها، بخسارة تجاوزت 14 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلسة تداول واحدة، وذلك عقب إعلان الشركة عن خطتها لإطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل تحت اسم “Ferrari Elettrica”.

وانخفض سهم “فيراري” بنسبة 16% ليصل إلى 77 مليار دولار من إجمالي القيمة السوقية، مسجلًا أسوأ أداء تداول يومي في تاريخ الشركة.

والسبب يعود لإعلان تفاصيل السيارة الكهربائية الجديدة التي يفوق سعرها المتوقع 300 ألف دولار، وسط قلق متزايد من المستثمرين بشأن قدرة الشركة على الحفاظ على هوية علامتها الرياضية الفاخرة في ظل هذا التحول الجذري.

ما أثار الشكوك أكثر هو عدم عرض صورة رسمية للسيارة خلال الإعلان، ما زاد من غموض المشروع. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن السيارة الكهربائية المرتقبة تشبه تصميم سيارات SUV مثل “بوروسانغ”، ما أثار حفيظة عشاق “فيراري” المعروفين بولعهم بالسيارات الرياضية منخفضة الهيكل.

ولمواجهة مخاوف فقدان “الإثارة الميكانيكية” التي تشتهر بها سياراتها، وعد الرئيس التنفيذي بينيديتو فيغنا بإدخال تقنية تحاكي تجربة المحرك التقليدي، عبر تضخيم الاهتزازات في المقصورة باستخدام نظام متقدم لتحفيز الحواس أثناء القيادة.

ورغم الكشف عن السيارة الكهربائية الأولى في ربيع 2026، فإن خطة فيراري الخمسية الجديدة تضمنت تراجعًا واضحًا عن طموحاتها السابقة، إذ خفّضت الشركة نسبة السيارات الكهربائية بالكامل إلى 20% فقط بحلول عام 2030، مقابل 40% للمحركات التقليدية، و40% للسيارات الهجينة.

بدورها، ردود الفعل من الأسواق كانت سلبية، إذ وصف المحلل المالي هارالد هندريكس الخطة بأنها: “مخيبة للآمال… تُظهر حذرًا مفرطًا وتفتقر إلى الجرأة التي عوّدتنا عليها فيراري”.

وذهب آخرون إلى القول إن “إليكتريكا” لا تحمل العبقرية التصميمية والتقنية التي تميز منتجات الشركة عادة.

رغم ذلك، أكدت “فيراري” أنها لن تتخلى عن تراثها، بل تسعى إلى إعادة تفسيره بأسلوب معاصر، مشيرة إلى أن النظام الكهربائي الجديد سيكون مبنيًا على هيكل حديث كليًا مصنوع من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 75%.

وتخطط الشركة لإنتاج مكونات البطارية والبرمجيات داخليًا، في محاولة لضبط التكاليف وتعزيز الاستقلالية التقنية.

وتتوقع “فيراري” تحقيق إيرادات تبلغ 8.2 مليار دولار في 2025، و10.4 مليار دولار بحلول 2030، وهي أرقام إيجابية على الورق، لكنها أقل بكثير من التوقعات السابقة، وهو ما زاد من خيبة أمل المستثمرين.