بعد كشف خلية مخططات «حسم».. مصر توجّه رسالة مباشرة وخطيرة إلى تركيا

أكد الإعلامي المصري أحمد موسى أن البيان الصادر عن وزارة الداخلية بشأن تفكيك خلية حركة “حسم” الإرهابية، تضمن رسالة سياسية وأمنية واضحة وعلنية إلى تركيا، بعد أن أشار البيان للمرة الأولى منذ سنوات إلى الدولة بالاسم.

وقال موسى خلال برنامجه “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد”، مساء الأحد، إن مصر اعتادت سابقاً استخدام تعبير “إحدى الدول” في مثل هذه القضايا، لكن هذه المرة “ذُكر اسم تركيا بشكل صريح، وهو أمر مهم للغاية، لأنه يسلّط الضوء على تحول تركيا إلى ملاذ آمن لعناصر إرهابية تخطط لاستهداف الأمن المصري”.

وأضاف: “لا يمكن الحديث عن تعاون تركي–مصري في الوقت الذي تستضيف فيه أنقرة عناصر من جماعة الإخوان وتنظيم حسم، المتورطين في قضايا خطيرة، من بينها محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال شخصيات عامة”.

وطالب موسى بتسليم العناصر المطلوبة إلى القاهرة، مشيرًا إلى أن مصر سبق وقدّمت طلبات رسمية لتسليم هذه العناصر، داعياً إلى التعامل بحزم مع أي دولة تأوي متورطين في أعمال إرهابية ضد مصر.

الداخلية المصرية تكشف تورط خلية “حسم” الإرهابية في مخطط خطير شمل محاولة استهداف طائرة السيسي

وكانت أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، عن إحباط مخطط إرهابي جديد كانت تعد له خلية تابعة لحركة “حسم”، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدة أن بعض أعضاء الخلية شاركوا سابقًا في محاولة استهداف الطائرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الشخصيات والمنشآت الحيوية.

وأكد بيان الداخلية أن قيادات حركة “حسم” الهاربة في تركيا خططت لإعادة إحياء نشاطها المسلح داخل مصر، ودفعوا بأحد عناصرهم الهاربين، بعد تلقيه تدريبات عسكرية متطورة في إحدى الدول الحدودية، للتسلل إلى داخل البلاد بصورة غير شرعية لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأشار البيان إلى أن هذه القيادات متورطة في سلسلة من العمليات الإرهابية، من بينها محاولة اغتيال النائب العام السابق، واستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية، واغتيالات لضباط أمن وشرطة. وكشف البيان عن الأسماء الكاملة لعدد من أبرز قادة “حسم” المتورطين في المخططات:

يحيى السيد إبراهيم محمد موسى : محكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا اغتيال النائب العام، ومحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق.

: محكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا اغتيال النائب العام، ومحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق. محمد رفيق إبراهيم مناع : محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضايا استهداف شخصيات عامة وتزوير مستندات رسمية.

: محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضايا استهداف شخصيات عامة وتزوير مستندات رسمية. علاء علي علي السماحي : محكوم عليه بالسجن المؤبد في عدة قضايا منها استهداف الطائرة الرئاسية وموكب مدير أمن الإسكندرية.

: محكوم عليه بالسجن المؤبد في عدة قضايا منها استهداف الطائرة الرئاسية وموكب مدير أمن الإسكندرية. محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ : شارك في محاولة استهداف الطائرة الرئاسية وأدين بالسجن المؤبد.

: شارك في محاولة استهداف الطائرة الرئاسية وأدين بالسجن المؤبد. علي محمود محمد عبد الونيس: مدان في قضايا “كتائب حلوان”، واستهداف الطائرة الرئاسية.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت تسلل الإرهابي أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم إلى البلاد عبر الدروب الصحراوية، وهو محكوم عليه بالإعدام والمؤبد في عدة قضايا من بينها اغتيال أمين شرطة ومحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، وقد اتخذ من شقة في منطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه، بمساعدة العنصر الإرهابي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر المطلوب ضبطه على خلفية قضية استهداف شخصيات عامة.

وبعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، داهمت قوات الأمن وكر الإرهابيين، فبادرا بإطلاق النار بشكل عشوائي على القوات وسكان المنطقة، ما أدى إلى استشهاد مواطن مدني وإصابة ضابط أثناء محاولته إسعافه. وقد أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع الإرهابيين الاثنين.

أكدت الداخلية أن العملية الأمنية جاءت في إطار جهود قطاع الأمن الوطني لإجهاض مخططات العناصر الإرهابية، وأنها تواصل ملاحقة كافة الخلايا والعناصر التي تهدد أمن واستقرار البلاد.

الداخلية المصرية تنشر فيديو لتتبع ومداهمة وقتل عناصر خلية إرهابية تابع لحركة “حسم”

نشرت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، فيديو يوثق عملية رصد وتتبع ومداهمة وكر لعناصر خلية إرهابية تسلل أحد أفرادها إلى البلاد بهدف تنفيذ عمليات عدائية. جاء ذلك بعد تلقي هذا العنصر تدريبات عسكرية متقدمة في الخارج.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الخلية تتبع حركة “حسم”، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة في تركيا، التي خططت لإحياء نشاطها وارتكاب عمليات تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية في مصر.

وأوضح البيان أن الحركة دفعت بأحد عناصرها الهاربين من إحدى الدول الحدودية، ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، المحكوم عليه بالإعدام في عدة قضايا إرهابية منها استهداف خفراء النظام بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى أحكام بالسجن المؤبد في قضايا اغتيال أمين شرطة ومحاولة استهداف الطائرة الرئاسية.

وتمكن العنصر الإرهابي من التسلل إلى البلاد عبر الدروب الصحراوية، واتخذ من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه تمهيدًا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالتعاون مع عنصر آخر مطلوب ضبطه في قضايا مماثلة.

بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، داهمت قوات الأمن الوكر الإرهابي، حيث بادر الإرهابيان بإطلاق النار بشكل عشوائي على القوات والمواطنين، ما اضطر القوات للرد عليهم، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرع الاثنين.

وأدى إطلاق النار العشوائي إلى استشهاد مواطن كان يمر بمكان الحادث متأثرًا بجراحه، كما أصيب ضابط من قوات الأمن أثناء محاولته إسعاف المواطن.

هذا وتتابع الجهات الأمنية المصرية التحقيقات مع الخلية، وتواصل جهودها لملاحقة كافة عناصر حركة “حسم” الإرهابية وتفكيك مخططاتها.