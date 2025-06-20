بعد كمين أمني محكم.. القبض على متهم بابتزاز إلكتروني في مصراتة

تمكنت وحدة التحري والقبض بفرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى، بناءً على تعليمات المحامي العام بمصراتة، من ضبط شخص من مواليد 1999 بمدينة طرابلس، بعد تنفيذ كمين محكم بالتنسيق مع إدارة الشؤون الأمنية.

وجاء القبض على المتهم عقب تورطه في ابتزاز وتهديد عدد من المواطنين عبر حسابات إلكترونية وهمية، حيث عُثر بحوزته على أجهزة إلكترونية استخدمت في ارتكاب هذه الجرائم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.

وتشكل جرائم الابتزاز الإلكتروني تهديدًا متزايدًا في المجتمعات الحديثة، خاصة مع توسع استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويعتمد المجرمون في هذه القضايا على إنشاء حسابات وهمية لاستهداف الأفراد بطرق متعددة منها التهديد بنشر معلومات خاصة أو صور حساسة بهدف الحصول على مبالغ مالية أو تحقيق أغراض أخرى غير قانونية.

وفي ليبيا، حيث تتطور البنية التحتية الرقمية بوتيرة متسارعة، تواجه الأجهزة الأمنية تحديات كبيرة في التصدي لهذه الجرائم بسبب تعدد طرق تنفيذها وتعقيدها.