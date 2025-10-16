بعد كندا وهولندا وإسبانيا.. الأوروغواي تشرّع «القتل الرحيم»

أقرّ البرلمان الأوروغوياني قانونًا يجيز القتل الرحيم تحت مسمّى “الموت بكرامة”، ليجعل من الأوروغواي أول دولة في أميركا الجنوبية تُشرّع إنهاء الحياة بمساعدة طبية ضمن شروط محددة.

والقانون، الذي صوّت عليه مجلس الشيوخ الأربعاء بأغلبية 20 صوتًا من أصل 31، جاء بعد موافقة سابقة من مجلس النواب في أغسطس الماضي، وسط دعم قوي من ائتلاف اليسار الحاكم الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية.

ويتيح النص الجديد للأشخاص البالغين من مواطني الأوروغواي أو المقيمين فيها، ممن يعانون من أمراض عضال أو حالات مستعصية تُسبّب معاناة لا تحتمل وتدهورًا خطيرًا في جودة الحياة، أن يطلبوا إنهاء حياتهم طوعًا، شرط أن يتمتعوا بالأهلية النفسية الكاملة.

وبإقرار هذا القانون، تنضم الأوروغواي إلى مجموعة محدودة من الدول التي تشرّع القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار، من بينها كندا وهولندا وإسبانيا، بينما كانت كولومبيا أول دولة في أميركا اللاتينية تُزيل تجريم القتل الرحيم عام 1997، قبل أن تلحق بها الإكوادور العام الماضي.

وشهدت قاعة البرلمان تصفيقًا وتعانقًا بين المؤيدين فور المصادقة على القانون، في حين قاطعهم عدد من المعارضين بهتافات واتهامات بـ”القتل”، ما يعكس استمرار الانقسام المجتمعي حول القضية.

ويُذكر أن دولًا أوروبية مثل بلجيكا ولوكسمبورغ وسويسرا وإسبانيا، إضافة إلى بعض الولايات الأسترالية والأميركية، تجيز القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار بأشكال مختلفة، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل عدد من الدول لتقنين هذه الممارسة المثيرة للجدل تحت شعار “الحق في الموت بكرامة”.