بعد كورونا.. مخاوف من فيروس «شاباري» القاتل

تسود مخاوف من فيروس قاتل جديد ظهر في بوليفيا ولا يعرف عنه الكثير، في الوقت الذي بدأ فيه العالم يتنفس الصعداء بعد النتائج المبشرة لأكثر من لقاح قد تضع حداً لفيروس كورونا في وقت قريب للغاية.

ذكر موقع “gentside” الألماني أن خبراء من المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، يتعقبون أثر فيروس قاتل جديد يطلق عليها “شاباري”، حيث ظهر هذا الفيروس في بوليفيا، ويمكنه الانتقال بين البشر.

وChapare “شاباري” هو فيروس غامض لا يعرف الكثير عنه، ويطلق عليه هذا الاسم نسبة لمنطقة شاباري البوليفية، التي ظهر فيها لأول مرة سنة 2004. وتسبب هذا الفيروس في وفاة 3 أشخاص في العام الماضي في بوليفيا، وفق ما ذكرت شبكة” DW” عن صحيفة “إكسبريس” الفرنسية.

وأفاد موقع “gentside” أن خبراء المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض الوقائية، توصلوا إلى أن فيروس “شاباري” مشابه لفيروس إيبولا ويستطيع الانتقال بين البشر، ما يثير المخاوف من إمكانية انتشاره في المستقبل.

وأشارت صحيفة “إكسبريس” أن الفئران هي أحد المصادر المحتملة لفيروس “شاباري”. ونقل نفس المصدر عن عالم الأوبئة كاتلين كوسابوم قولها “التسلسل الجيني للحمض النووي الريبوزي، الذي عزلناه من عينات القوارض يتطابق بشكل تام مع ما رأيناه في الحالات البشرية”.

وبحسب الموقع الألماني، فإن هناك عدة أعراض لفيرس “شاباري” من بينها: الحمى وآلام الرأس والبطن والطفح الجلدي وفشل الأعضاء والنزيف، وكل هذه قد تسبب في الوفاة، مضيفاً أنه لا يوجد حالياً علاج لهذا الفيروس.

من جهة آخرى، يرى الخبراء أنه من غير المُرجح نسبياً أن ينتشر فيروس “شاباري” في جميع أنحاء العالم لأن درجة الحرارة المرتفعة واستخدام المطهرات تؤدي إلى السيطرة على الفيروس، حسب موقع “gentside” الألماني.