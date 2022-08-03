بعد لقائهم مع «أرودغان».. «اللافي» يكشف تفاصيل اللقاء الذي حضره «عقيلة صالح»

قالت وكالة الأناضول التركية إنّ اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح جرى في المجمع الرئاسي في أنقرة.

وأوضحت الوكالة التركية أنّ اللقاء ضمّ نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وجرى بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام بحضور رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب.

من جانبه، كشف اللافي في بيان عبر حسابه الرسمي بفيسبوك، التأكيد على استبعاد الحل العسكري، وإيقاف كافة التصعيدات التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية وفق قوله.

وأوضح اللافي أنّهم تناولوا العلاقات بين البلدين، والتطورات السياسية في ليبيا، مؤكدا أنّ وجهات النظر اتفقت على الحفاظ على وحدة التراب الليبي، والإسراع في إجراء العملية الانتخابية، عبر التشريعات اللازمة والمتفق عليها عبر حكومة واحدة قوية.

وبيّن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أنّ لقاء عقيلة صالح مع أردوغان ونظيره التركي شنطوب تناول مُستجدات الأوضاع في ليبيا، والتأكيد على وحدتها ودعم إرساء الاستقرار والسلام والتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.