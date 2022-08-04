بعد لقائه «أردوغان».. «عقيلة صالح»: طلبت مساعدة أنقرة في حماية ليبيا

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنه طالب خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساعدة أنقرة في حماية وحدة الأراضي الليبية.

وذكر عقيلة صالح في حديث مع صحيفة يني شفق التركية أنّ أوضح للرئيس أردوغان الوضع في ليبيا بوضوح كامل، مشددا على أنّ أهم شيء هو الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي البلاد، وأنّ أردوغان أبلغهم أنّه سيبذلون كل الجهود اللازمة لاستقرار وازدهار البلاد.

وأوضح عقيلة صالح أنهم يعملوا على إعادة العلاقات الثنائية بين تركيا وليبيا إلى أعلى مستوى من جديد، مشيرًا إلى أن الشركات التركية ستلعب دورًا مهمًا في إعادة إعمار البلاد.

وتابع عقيلة صالح أنّه عندما يصل وفدا مجلسا النواب والدولة إلى اتفاق حول الإطار الدستوري للانتخابات، سيتم عرض الاتفاق على المجلسان، ويستم طرح الإطار الدستوري على الإستفتاء من قبل الشعب الليبي.