بعد لوس أنجلوس.. إصابات بحريق كبير في نيويورك (فيديو)

بينما تستمر الحرائق في لوس أنجلوس، شهدت مدينة برونكس في ولاية نيويورك حريقا كبيرا امتد إلى ثلاثة مبان سكنية، بفعل رياح قوية بلغت سرعتها ما بين 20 إلى 30 ميلا في الساعة، مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، “التهم الحريق مربعا سكنيا يضم أكثر من 150 شقة”.

وصرحت إدارة الإطفاء في نيويورك، أن “نحو 200 رجل إطفاء يشاركون في جهود السيطرة على الحريق”.

وأوضحت الإدارة أن “المباني المتضررة تضم بين 150 إلى 160 شقة سكنية، وأسفر الحريق عن إصابة خمسة من رجال الإطفاء واثنين من المدنيين”.

هذا “ولا تزال 3 حرائق خارجة عن السيطرة ومن بينها حريق باليساديس بين سانتا مونيكا وماليبو في غرب لوس أنجلوس، فيما أسفرت الحرائق عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، ونزوح ما يقرب من 200 ألف شخص، وتدمير ما يصل إلى 10 آلاف مبنى، بما في ذلك أحياء سكنية بأكملها، كما احترق ما لا يقل عن 35 ألف فدان من الأراضي، وهي مساحة تبلغ حوالي ضعف ونصف مساحة مانهاتن”.

وكانت “قدرت شركة “أكيو ويذر” الخاصة للتنبؤات الجوية الأضرار والخسائر الاقتصادية بما يتراوح بين 135 و150 مليار دولار”.