بعد ليلة من الاشتباكات.. الاتفاق على إنهاء الخلافات في جنزور

عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، اجتماعاً اليوم الأحد، مع آمر الكتيبة 55 مشاة معمر الضاوي، وآمر كتيبة فرسان جنزور محمد الباروني، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

وبحسب ما أفادت مصادر لـ”عين ليبيا”، فقد انتهى الاجتماع بالاتفاق على حل جميع الخلافات والنزاع المسلح الذي حدث في وقت سابق بمنطقة جنزور غربي العاصمة طرابلس.

وتم الاتفاق على فض النزاع والاشتباكات وانسحاب جميع القوات واستلام مديرية أمن جنزور مهمة تأمين منطقة صياد وانسحاب أي قوة أخرى منها، كما تم الاتفاق على تسليم أي مطلوبين يحملون قضايا جنائية بمحاضر رسمية.

وأفاد مصدر لـ”عين ليبيا” في وقت سابق اليوم الأحد، بتوقف الاشتباكات في بلدية جنزور وانسحاب طرفي النزاع من أماكن المواجهة وفتح الطريق الساحلي عند كوبري 17.

وأوضح المصدر أنّه جرى التوصل إلى هدنة بين كتيبة فرسان جنزور وكتيبة 55 مشاة لوقف إطلاق النار بمنطقة جنزور، وسحب كل القوات الموجودة في المنطقة.

واندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة ليلة البارحة بين كتيبة فرسان جنزور والكتيبة 55 مشاة، مما تسببت في أضرار جسيمة في البنية التحتية لمحطة غرب طرابلس البخارية.

وعلى خلفية الاشتباكات، ذكر شهود عيان لـ”عين ليبيا” بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء في ‫جنزور‬ بسبب تضرر محطات التوليد من جراء الاشتباكات بالمنطقة.

من جانبها، أعلنت مراقبة تعليم جنزور إيقاف الدراسة ليوم واحد بعد الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المنطقة حتى صباح اليوم الأحد.