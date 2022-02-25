بعد ليلة من القصف العنيف.. روسيا تبدأ اجتياح كييف والاشتباكات تصل مناطقها

قالت وكالة فرانس برس إنّ الاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية وصلت إلى العاصمة كييف، حيث تدور حاليا معارك في المنطقة الشمالية من المدينة ذات الأهمية البالغة.

وذكرت وسائل إعلام عدّة، أنّ القوّات الروسية بدأت في اجتياح العاصمة الأوكرانية، وقتال عنيف في حي أبولون في كييف والجيش الأوكراني والسّكان يتصدون للقوات الروسية.

وأشار مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون هيراشتشينكو أنّ أوكرانيا تتوقع هجوما بالدبابات الروسية على العاصمة كييف اليوم الجمعة والذي قد يصبح أصعب يوم في الحرب، في حين يقول مسؤولون أميركيون وأوكرانيون إنّ روسيا تهدف إلى الاستيلاء على كييف والإطاحة بالحكومة.

من جانبها، حذّرت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار من أنّ القوات الروسية ستدخل مناطق على مشارف العاصمة كييف اليوم الجمعة بعدما قال مسؤولون إنّ المدينة ومناطق أخرى تعرضت لقصف صواريخ روسية في الساعات الأولى من الصباح.

خسائر أوكرانية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعطيل 118 مرفقا عسكريا أوكرانيا خلال العمليات العسكرية من بينها 13 مركز قيادة واتصال، وأنّها دمرت 18 دبابة ومدرعة و7 راجمات صواريخ و41 آلية خلال العمليات العسكرية بأوكرانيا، وأسقطت 5 طائرات مقاتلة ومروحية واحدة و5 طائرات مسيرة خلال العمليات العسكرية.

وذكرت وزارة الدفاع أنّ القوات الأوكرانية استسلمت بشكل كامل في جزيرة الأفعى قرب أوديسا، مشيرة إلى سيطرتها على محطة تشيرنوبل النووية، وأنّ مستوى الإشعاع في منطقة المفاعل طبيعي.

وتابعت وزارة الدفاع أنّ وحدات الإنزال المظلي سيطرت على محطة تشيرنوبل النووية، وأنّ قواتها اتفقت مع القوات الأوكرانية على تأمين حماية مشتركة للمحطة.

خسائر في صفوف الروسية

وعلى الصعيد الآخر، قال وزير الدفاع الليتواني إنّ روسيا خسرت أكثر من 30 دبابة وحوالي 130 مدرعة و7 طائرات مروحية في أوكرانيا خلال الليل.

من جانبها، أشارت خدمة حرس الحدود الأوكرانية اليوم الجمعة أنّ ضربة صاروخية أصابت موقعا حدوديا أوكرانيا في منطقة زابوريجيا بجنوب شرقي البلاد، مما أدى إلى مقتل وإصابة بعض الحراس.