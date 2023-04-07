بعد ليلة من القصف المتبادل مع إسرائيل.. هدوء حذر يسود قطاع غزة

تسود قطاع غزة حالة من الهدوء الحذر، صباح الجمعة، في أعقاب سلسلة من الغارات العنيفة التي شنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهداف في القطاع خلال الليلة الماضية.

وخلال ساعات الليل وحتى الفجر، شنّ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية ضد عدد من المواقع التابعة لحركة «حماس»، فيما ردت فصائل مسلحة فلسطينية برشقات صاروخية على مستوطنات «غلاف غزة»، دون وقوع إصابات.

وأعلن المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي، في منشور على تويتر، أنّ تعليمات صدرت إلى سكان منطقة غلاف غزة مفادها أنّه لا ضرورة لبقاء السكان بالقرب من الملاجئ.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، إنّ الحركة وقوى الشعب الفلسطيني ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن هوية المسجد الأقصى.

وأضاف قاسم، في تصريح صحفي أنّ قضية المسجد الأقصى ستظل قادرة على تفجير الأوضاع في كل مرة، لأن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن تمرر جرائم الاحتلال دون رد عليها.

​​​​​​​وعلى مدى ليلتين، اقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم.