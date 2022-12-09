بعد محاولته الاعتداء على فتاة قاصر.. الأمن الداخلي يقبض على شخص تشادي الجنسية

أعلن جهاز الأمن الداخلي ضبط شخص تشادي الجنسية حاول الاعتداء على فتاة قاصر مواليد 2007 أثناء ذهابها للمدرسة الثانوية.

وحول تفاصيل الواقعة، ذكر جهاز الأمن الداخلي أنّ المتهم حاول الإمساك بالفتاة وإغلاق فمها وجرها خلف سيارة متهالكة نوع “أفيكو” كانت موجودة في الطريق.

واستكمل جهاز الأمن الداخلي حديثه أنّ الفتاة قاومت المتهم حيث تعثر وسقط على الأرض وفرت هاربة دون أن يتمكن من اللحاق بها، داعيا المواطنين والأباء والأمهات إلى الانتباه إلى أبنائهم، ووضع مثل هذه الحوادث على محمل الجد.