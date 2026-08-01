بعد مسيرة حافلة بالعطاء.. رحيل العميد «البحار مفتاح سالم مرسال»

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وفاة العميد البحار مفتاح سالم مرسال، مدير مكتب العلاقات والمراسم برئاسة الأركان، بعد مسيرة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.

وقالت رئاسة الأركان في بيان نعي، إنها تنعى ببالغ الحزن والأسى العميد البحار مفتاح سالم مرسال، معربة عن خالص التعازي والمواساة إلى أسرته وذويه وزملائه.

وأكدت رئاسة الأركان أن الفقيد قدم خلال مسيرته جهودًا في خدمة المؤسسة العسكرية، مشيرة إلى دوره من خلال موقعه مديرًا لمكتب العلاقات والمراسم برئاسة الأركان العامة.

وتقدمت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.