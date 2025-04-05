بعد مسيرة حافلة.. «هوميلز» يعتزل كرة القدم

أعلن المدافع الألماني، ماتس هوميلز، لاعب فريق روما الإيطالي لكرة القدم، في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة “إكس”، “اعتزاله كرة القدم هذا الصيف”.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس”، نقلا عن هوميلز، قوله في مقطع الفيديو الذي يظهر أبرز ما قدمه في مسيرته: “الآن جاءت اللحظة التي لا يمكن لأي لاعب كرة قدم أن يتفاداها. بعد أكثر من 18 عاما والعديد من الأشياء التي منحتها لي كرة القدم، أنهي مسيرتي هذا الصيف. أنا أعاني في تحديد مشاعري حاليا”.

وتابع صاحب الـ36 عاما في مقطع الفيديو: “أعلم كم كانت تعني لي هذه الرحلة وهذا الطريق كله. كم كان رائعا أن أعيش تلك التجربة. لأنها تأخذ الكثير، أن يكون لديك مدربون مناسبون في الوقت المناسب، وأن تكون في أفضل حالتك البدنية في الوقت المناسب، وأن يكون لديك زملاء الفريق الجيدين في الوقت الصحيح”.

وأضافت الوكالة، “انضم هوميلز لأكاديمية بايرن ميونخ في 2003، وشارك مع النادي البافاري للمرة الأولى في 2007. بعدها بوقت قصير، انتقل لبوروسيا دورتموند، ليلعب له في الفترة من 2008 إلى 2016”.

وتابعت الوكالة، “لم تكن جماهير دورتموند سعيدة عندما قرر هوميلز العودة لبايرن في 2016، ولكن في النهاية وجد طريقه للعودة لدورتموند بعد ثلاث سنوات”.

وبحسب الوكالة، “بعد موسم 2023 – 2024، لم يتم تجديد تعاقده مع دورتموند، وانتقل هوميلز إلى روما، أول ناد يلعب له خارج ألمانيا”، و”توج هوميلز بخمسة ألقاب للدوري الألماني وبثلاثة ألقاب في كأس ألمانيا”.

وكان أبرز إنجاز في مسيرته هو “الفوز بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني في البرازيل، و”كانت آخر مرة انضم فيها “هوميلز” للمنتخب الألماني في نوفمبر 2023، ولم يتم استدعاؤه في قائمة الفريق التي شارك بيورو 2024″.