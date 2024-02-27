بعد مسيرة زاخرة بالنجاح.. الموت يغييب الفنان اللبناني فادي ابراهيم

غيب الموت الممثل اللبناني فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ67 عاماً، بعد صراع مع المرض، تاركا وراءه مسيرة فنية مليئة بالأدوار الناجحة، استمرت أكثر من أربعة عقود.

وقبل فترة وجيزة تعرّض إبراهيم لعارض صحيّ دخل على إثره إلى المستشفى حيث عانى من مضاعفات كبيرة ناتجة عن إصابته بمرض السكري.

والمحطة الأبرز في مسيرة الراحل، كانت مسلسل “العاصفة تهب مرتين” الذي شكّل علامة فارقة في الدراما اللبنانية في منتصف التسعينات وامتد على أكثر من 170 حلقة. ولا تزال شخصيته “نادر صباغ”، والثنائية التي شكلها مع الممثلة رولا حمادة بشخصية “جمال سالم” في هذا العمل راسخة في أذهان المشاهدين.

وقد تكرّرت هذه الثنائية في مسلسل “نساء في العاصفة” أواخر التسعينات.

كما يزخر رصيد فادي ابراهيم خلال العقود الأربعة الماضية بمشاركات تمثيلية كثيرة في عشرات المسلسلات اللبنانية والعربية، بينها “كل الحب كل الغرام”، و”بين بيروت ودبي” إضافة إلى “أبناء الرشيد”، و”أسمهان”، وصولاً إلى “الزمن الضائع” و”للموت 2″.

ورغم مشكلاته الصحية التي استدعت إدخاله المستشفى مرات عدة في السنوات الأخيرة، أصرّ ابراهيم على متابعة عطائه الفني، حتى أن معلومات صحافية تحدثت قبل تفاقم حالته أخيراً عن تلقيه عروضاً للعودة إلى الشاشة بأدوار تراعي وضعه الصحي المستجد.

وإلى جانب التمثيل، عمل فادي ابراهيم مترجماً لأفلام وثائقية عبر تلفزيون لبنان الرسمي، كما مارس مهنة الماكياج الفني للأعمال التلفزيونية.