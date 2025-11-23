بعد مسيرة فنية استثنائية.. تونس تودع أيقونة الكوميديا!

ودعت تونس اليوم الأحد واحدًا من أبرز رموز الكوميديا الوطنية، الممثل نور الدين بن عياد، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد مسيرة فنية تركت بصمة لا تُمحى في الذاكرة الجماعية للمجتمع التونسي.

ونعت وزارة الشؤون الثقافية الراحل، معتبرة إياه “رمزًا من رموز الكوميديا الوطنية وواحدًا من أبرز الوجوه التلفزيونية والمسرحية في تونس”، مشيرة إلى أثره الكبير في تطوير أساليب التعبير الكوميدي وإضفاء طابع إنساني واجتماعي على الشخصيات التي جسدها.

وتألق نور الدين بن عياد خلال التسعينات، حيث شكلت مسلسلاته ومسرحياته وسكاتشاته جزءًا أصيلاً من حياة الجمهور، من أبرزها الأعمال التلفزيونية: “حكايات منوّر”، “خاطيني”، “العاصفة”، “غادة”، “الحصاد”، “يحب يستحسن”، “جاري يا حمودة”، و”فاميلية سي الطيب”.

وعلى خشبة المسرح، ترك الراحل إرثًا غنيًا بأعمال محببة مثل “كاتب عمومي”، “أولاد الحلال”، و”درجّح درجّح يا درجيحة”، إضافة إلى سكاتشاته الشهيرة التي أمتعت الجمهور بروح الدعابة والفن القريب من الناس، مثل “مسمار مصدّد”، “حديقة الحيوانات”، و”الكرّ الصفراء ومولاها”.