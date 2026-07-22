بعد مسيرة فنية امتدت لعقود.. وفاة الفنان المصري «محمد الشرشابي»

رحل اليوم الأربعاء، الفنان المصري محمد الشرشابي، عن عمر ناهز 60 عامًا، وسط حالة من الحزن بين محبيه وجمهوره، بعدما أعلنت زوجته خبر وفاته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشرت زوجة الفنان الراحل رسالة نعي مؤثرة، قالت فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا زوجي الحبيب الغالي الفنان القدير محمد الشرشابي، اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال وأسكنه الفردوس الأعلى إن شاء الله”.

ولم تكشف الأسرة حتى الآن عن تفاصيل أسباب الوفاة، كما لم تعلن موعد تشييع الجثمان، على أن يتم الكشف عن المزيد من المعلومات خلال الساعات المقبلة.

ويُعد الفنان محمد الشرشابي من الوجوه الفنية التي شاركت في عدد كبير من الأعمال السينمائية والدرامية، حيث امتلك تجربة متنوعة بدأت منذ سنواته الأولى في المجال الفني، وترك خلالها حضورًا في أعمال موجهة للأطفال وأخرى درامية وسينمائية.

وُلد الفنان الراحل محمد الشرشابي في القاهرة يوم 27 أكتوبر عام 1965، وبدأ مشواره الفني من خلال العمل مع شركة والت ديزني، حيث شارك في فيلم “مئة مبرقش ومبرقش” مؤديًا شخصية الكلب داني، في أول تجربة له ضمن أفلام ديزني، قبل أن يواصل تقديم أصوات وشخصيات في عدد من أعمال الشركة لاحقًا.

وخلال مسيرته الفنية، شارك الشرشابي في مجموعة من الأعمال المعروفة، من بينها فيلم “الإرهاب والكباب” عام 1992، وفيلم “الجزيرة” عام 2014، إلى جانب عدد من المسلسلات التلفزيونية التي حققت حضورًا لدى الجمهور، منها “الوسية” عام 1990، و”الزيني بركات” عام 1995، و”فيفا أطاطا” عام 2014.

ويأتي رحيل الفنان محمد الشرشابي ليطوي صفحة جديدة من صفحات الفنانين الذين تنقلوا بين السينما والتلفزيون وأعمال الأداء الصوتي، تاركًا خلفه مجموعة من المشاركات التي ارتبط بها جمهور الفن المصري والعربي.